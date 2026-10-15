Задолженность организаций по земельному налогу на Ставрополье выросла на 11%
Задолженность организаций по земельному налогу на Ставрополье на 1 сентября 2026 года составила 405,9 млн руб., что примерно на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Недоимка по налогу на имущество организаций достигла 675,4 млн руб., увеличившись за год на 4%. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
В налоговом управлении отмечают, что увеличение задолженности по обоим налогам остается незначительным. При этом рост недоимки по налогу на имущество организаций в 2026 году ведомство связывает с расширением перечня объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости.
По данным УФНС, количество таких объектов в перечне увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом. Речь идет об объектах, налогообложение которых регулируется статьей 378.2 Налогового кодекса РФ и законом Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» от 26 ноября 2003 года № 44-кз.
В налоговом управлении также напомнили, что организации самостоятельно представляют в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей. Эта обязанность предусмотрена пунктом 9 статьи 58 Налогового кодекса РФ.
УФНС сообщило, что за отчетный период не было заявлений, возражений и судебных исков, связанных с оспариванием результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, находящихся на контроле ведомства.