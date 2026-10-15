Задолженность организаций по земельному налогу на Ставрополье выросла на 11%

Задолженность организаций по земельному налогу на Ставрополье на 1 сентября 2026 года составила 405,9 млн руб., что примерно на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Недоимка по налогу на имущество организаций достигла 675,4 млн руб., увеличившись за год на 4%. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».