В Краснодаре 16 октября приостановят газоснабжение на нескольких объектах
16 октября с 09:00 до 20:00 в Краснодаре приостановят подачу газа ряду объектов. Причина — внеплановые ремонтные работы на газопроводе высокого давления в ЖК «Догма-Парк». Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.
Подачу газа приостановят следующим объектам: ГРУ 2 шт. на котельную — ул. Анны Ахматовой, 1; Котельная — ул. Анны Ахматовой, 1; ГРУ на котельную — ул. Баварская, 2а; Котельная — ул. Баварская, 2а; ГРПШ на теплогенераторную магазина «Пятерочка» — пер. Звездный, 2/1; Теплогенераторная магазина «Пятерочка» — пер. Звездный, 2/1; ГРУ на котельную — пер. Звездный, 9; ШРП на жилые дома — ул. Звездная, 5; ШРП на жилые дома — ул. Лазурная.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону 268-03-04.