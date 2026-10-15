Главные новости за 15 октября. Сочи
Автомобильный пункт пропуска Адлер на российско-абхазской границе после реконструкции сможет обслуживать более 14,1 тыс. транспортных средств и 80,5 тыс. человек в сутки. Сейчас его пропускная способность составляет 1,5 тыс. машин и 28 тыс. человек в день.
В 2026 году в горные реки Шахе и Мзымта в Сочи выпустили более 230 тыс. мальков черноморского лосося, занесенного в Красную книгу России и Краснодарского края. Всего в Азово-Черноморском филиале Главрыбвода за год вырастили более 250 тыс. экземпляров молоди этого вида.
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» с вечера 15 октября до конца дня 16 октября местами ожидаются сильные дожди и ливни с грозами.
В Лазаревском районе 44-летний мужчина оступился на склоне во время прогулки и сорвался вниз. Спасатели спустились к пострадавшему с альпинистским снаряжением и подняли его на безопасную площадку.
В Сочи с 14 января по 14 октября килограмм мороженой неразделанной рыбы подорожал с 396,19 до 474,27 руб., а охлажденных и мороженых кур — с 268,85 до 320,68 руб.