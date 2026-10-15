Главные новости за 15 октября. Новороссийск
В 2027 году в Анапе планируют провести капитальный ремонт 58 многоквартирных домов на сумму более 1 млрд руб. Это станет рекордным показателем за весь период реализации региональной программы капремонта в городе.
Суд удовлетворил требования Управления МВД по Новороссийску к администрации. Ведомство добивалось передачи в федеральную собственность нескольких объектов недвижимости, расположенных на улице Луначарского.
Пассажиропоток аэропорта Геленджика с начала 2026 года составил 300 тыс. человек. В полетной программе аэропорта в этом году участвовали семь авиакомпаний. Основу расписания традиционно составили рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.
По результатам историко-культурных исследований утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Братская могила 69 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы».
Руководителям организаций, учреждений и предприятий Новороссийска нужно с 15 октября по 15 ноября 2026 года сдать карточки учета организаций по форме № 18. Это требование законодательства РФ по вопросам воинского учета.
В Новороссийске 15 октября временно ограничили водоснабжение части домов на проспекте Ленина и улице Героев Десантников из-за аварийных работ по устранению утечки. Отключение затронуло 14 адресов, под ограничение попали около 2,5 тыс. человек.