Проезд в автобусах на Ставрополье подорожал на 5,8%
Стоимость проезда в городских автобусах на Ставрополье за неделю с 6 по 12 октября 2026 года выросла на 5,8%, до 44,82 руб. за поездку. В то же время проживание в гостиницах категории 1* подешевело на 4,1%, до 1 751,95 руб. в сутки на человека. Об этом свидетельствуют материалы Северо-Кавказстата о еженедельном мониторинге цен на товары и услуги, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожала гречневая крупа — на 2,18%, до 82,85 руб. за килограмм. Бананы стали дороже на 1,91%, до 184,72 руб. за килограмм, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 1,77%, до 906,94 руб., репчатый лук — на 1,75%, до 49,25 руб. за килограмм, печенье — на 1,41%, до 297,49 руб. за килограмм. Ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% подорожало на 1,19%, до 131,81 руб. за литр, помидоры — на 1,11%, до 156,10 руб. за килограмм, свежие огурцы — на 1,06%, до 132,35 руб.
Одновременно снизились цены на яблоки — на 2,49%, до 134,72 руб. за килограмм, мясные консервы для детского питания — на 1,94%, до 1 355,16 руб. за килограмм, картофель — на 1,2%, до 54,28 руб. за килограмм. Овощные консервы для детского питания подешевели на 1,02%, до 874,33 руб. за килограмм.
На рынке непродовольственных товаров шампунь подорожал на 2,32%, до 236,40 руб. за 250 мл, туалетное мыло — на 2,22%, до 71,30 руб. за 100 г, женские эластичные колготки — на 1,93%, до 294,73 руб. за штуку. Зубная паста стала дороже на 1,77%, до 172,13 руб. за 100 г, детские футболки — на 1,49%, до 617,63 руб. за штуку, кроссовые туфли для детей — на 1,29%, до 2 053,10 руб. за пару. Мужские носки подорожали на 1,09%, до 168,56 руб. за пару, сухие корма для домашних животных — на 1,19%, до 420,89 руб. за килограмм.
При этом брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани подешевели на 1,49%, до 2 214,20 руб. за штуку, хозяйственное мыло — на 1,6%, до 71,02 руб. за 200 г.
Помимо городских автобусных перевозок, среди услуг подорожали поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 2,58%, до 106 752,41 руб. за поездку. Проживание в гостиницах категории 3* выросло в цене на 1,08%, до 2 058,94 руб. в сутки на человека.
Сильнее всего среди услуг, помимо проживания в гостиницах 1*, подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье России — на 3,91%, до 52 791,11 руб. за поездку, а также проживание в домах отдыха и пансионатах — на 2,4%, до 4 356,65 руб. в день. Остальные товары и услуги из перечня, по которым изменение индекса потребительских цен составило не более 1% в ту или иную сторону, в эту подборку не включены.