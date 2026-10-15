Проезд в автобусах на Ставрополье подорожал на 5,8%

На рынке непродовольственных товаров шампунь подорожал на 2,32%, до 236,40 руб. за 250 мл, туалетное мыло — на 2,22%, до 71,30 руб. за 100 г, женские эластичные колготки — на 1,93%, до 294,73 руб. за штуку. Зубная паста стала дороже на 1,77%, до 172,13 руб. за 100 г, детские футболки — на 1,49%, до 617,63 руб. за штуку, кроссовые туфли для детей — на 1,29%, до 2 053,10 руб. за пару. Мужские носки подорожали на 1,09%, до 168,56 руб. за пару, сухие корма для домашних животных — на 1,19%, до 420,89 руб. за килограмм.