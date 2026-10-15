С начала года аэропорт Геленджика обслужил 300 тысяч пассажиров

Исполнительный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Сергей Дяйкин отметил, что такое количество пассажиров является важным операционным результатом, который превосходит показатели за весь 2025 год. По его словам, несмотря на сложности из-за частых ограничений работы аэропорта при закрытии воздушного пространства и климатических особенностей Геленджика, наблюдается положительная динамика на пути восстановления пассажиропотока до исторических максимумов.