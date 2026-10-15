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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Новороссийск

С начала года аэропорт Геленджика обслужил 300 тысяч пассажиров

Пассажиропоток аэропорта Геленджика с начала 2026 года составил 300 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
В полетной программе аэропорта в этом году участвовали семь авиакомпаний. Основу расписания традиционно составили рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Полеты также выполнялись из Екатеринбурга, Красноярска, Самары, Тюмени, Казани, Уфы, Сургута и Норильска.
Исполнительный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Сергей Дяйкин отметил, что такое количество пассажиров является важным операционным результатом, который превосходит показатели за весь 2025 год. По его словам, несмотря на сложности из-за частых ограничений работы аэропорта при закрытии воздушного пространства и климатических особенностей Геленджика, наблюдается положительная динамика на пути восстановления пассажиропотока до исторических максимумов.
Алина Зорина