Сергей Меняйло переназначил двух ключевых министров Северной Осетии
Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указы о переназначении двух членов регионального правительства. Соответствующая информация поступила от пресс-службы кабинета министров республики.
Астан Митциев вернулся к исполнению обязанностей в статусе полноправного министра здравоохранения. Ранее он был наделен полномочиями временно исполняющего обязанности главы ведомства, а уже в декабре того же года занял кресло министра на постоянной основе.
За плечами господина Митциева — многолетний путь в практической медицине: он окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию по направлению «Лечебное дело» и впоследствии защитил докторскую диссертацию. В период с 2017 по 2019 год он руководил республиканской клинической больницей скорой медицинской помощи, после чего возглавил республиканскую клиническую больницу. В разные годы Астан Митциев также входил в состав регионального законодательного собрания в качестве депутата.
Руслан Тедеев продолжит руководить министерством государственного имущества и земельных отношений республики — ведомством, которое он возглавляет с 2015 года. Господин Тедеев получил инженерное образование в Московском государственном университете технологий и управления, а юридическую подготовку прошёл во Владикавказском институте экономики, управления и права. До прихода в министерство он занимал руководящие позиции в структурах Спортивно-оздоровительного комплекса Пригородного района.
Оба назначения состоялись на фоне более широких структурных преобразований в региональном кабинете министров. Как сообщалось ранее, в конце сентября 2026 года в правительстве Северной Осетии прошла волна кадровых перестановок: пост заместителя председателя правительства заняла Элла Алибекова, а временно исполняющим обязанности министра образования и науки был назначен Андрей Швецов.