Сергей Меняйло переназначил двух ключевых министров Северной Осетии

За плечами господина Митциева — многолетний путь в практической медицине: он окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию по направлению «Лечебное дело» и впоследствии защитил докторскую диссертацию. В период с 2017 по 2019 год он руководил республиканской клинической больницей скорой медицинской помощи, после чего возглавил республиканскую клиническую больницу. В разные годы Астан Митциев также входил в состав регионального законодательного собрания в качестве депутата.