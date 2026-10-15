В Геленджике взяли под госохрану архитектурный облик обелиска защитникам Родины

В 1942-1943 годах Геленджик был прифронтовым городом, откуда шло обеспечение операций под Новороссийском и на Малой Земле. На месте формировали силы морского десанта для освобождения Новороссийска в сентябре 1943 года. В 1950 году в поселке Солнцедар и его окрестностях зафиксировали 58 братских и индивидуальных захоронений, позже погибших перезахоронили в братскую могилу. Мемориальный комплекс открыли в июле 1953 года, а в 1975-м место приняли на государственную охрану.