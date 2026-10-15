В Геленджике взяли под госохрану архитектурный облик обелиска защитникам Родины
По результатам историко-культурных исследований утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Братская могила 69 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Вице-губернатор Кубани Роман Лузинов заявил, что объекты, напоминающие о защитниках Отечества, являются особой категорией памятников истории и культуры. Статус объекта культурного наследия гарантирует сохранность, а предмет охраны определяет конкретные элементы, в том числе архитектурные детали и декор, которые должны оставаться неизменными при любых работах, включая ремонт и благоустройство.
В 1942-1943 годах Геленджик был прифронтовым городом, откуда шло обеспечение операций под Новороссийском и на Малой Земле. На месте формировали силы морского десанта для освобождения Новороссийска в сентябре 1943 года. В 1950 году в поселке Солнцедар и его окрестностях зафиксировали 58 братских и индивидуальных захоронений, позже погибших перезахоронили в братскую могилу. Мемориальный комплекс открыли в июле 1953 года, а в 1975-м место приняли на государственную охрану.
Работу по определению и утверждению предметов охраны проводит краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.