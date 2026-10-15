В КЧР выставили на торги долги фирмы «Меркурий» за 86 млн рублей

«Меркурий» производил минеральную и питьевую воду в Черкесске. Компания входила в бизнес-группу семьи Деревых, в которую также входил автопроизводитель Derways. Банкротное дело ООО началось в 2019 году по заявлению Московского индустриального банка. Суд включил в реестр требований банка несколько крупных сумм: 4,29 млрд руб. основного долга, 181,8 млн руб. процентов и 3,57 млн руб. пеней; позднее суд признал обеспеченными залогом требования еще на 773,65 млн руб. основного долга и 1,7 млн руб. пеней, а затем — на 751,97 млн руб. основного долга и 37,85 млн руб. пеней. Эти цифры показывают масштаб кредитной нагрузки, но не складываются в один долг без учета состава и оснований каждого требования. Судебный акт по делу о банкротстве также описывает попытку кредиторов сохранить бизнес через замещение активов: план предполагал передать имущество новому акционерному обществу и рассчитаться с кредиторами за счет продажи его акций.