В КЧР выставили на торги долги фирмы «Меркурий» за 86 млн рублей
В Карачаево-Черкесии конкурсный управляющий ООО «Фирма „Меркурий“» Артем Евсеев выставил на открытый аукцион права требования к девяти компаниям и гражданам. Начальная цена лота — 86,38 млн руб., заявки принимают с 19 октября по 24 ноября, торги назначили на 27 ноября, следует из данных Федерального ресурса банкротств.
В объявлении от 15 октября указано, что требования возникли из судебных актов 2021–2023 годов. Их совокупный номинал составляет 95,98 млн руб., то есть стартовая цена на 10% ниже. Предыдущий аукцион с тем же составом требований стартовал с номинальной суммы, но не собрал заявок; в новом объявлении управляющий снизил цену. Данные предыдущих торгов и перечень требований опубликованы агрегатором на основе сведений ЕФРСБ.
Самые крупные требования — к Зухре Деревой на 35,56 млн руб., ООО «ДерВейс-Автосервис» на 30,9 млн руб. и ООО «Меркурий-Авто» на 21,36 млн руб. На них приходится более 91% номинала лота. Еще 7,07 млн руб. «Меркурий» требует с Хаджи-Мурата Дерева. Остальные требования значительно меньше: 778,99 тыс. руб. к ООО «Авто-плюс», 134,42 тыс. руб. к ООО «Рэнком», 90 тыс. руб. к ООО АК «ДерВейс», 82,61 тыс. руб. к индивидуальному предпринимателю Андрею Борисову и 743,73 руб. к ООО «Вист-Пятигорск». По условиям продажи, если должник погасит долг или прекратит существование, управляющий исключит соответствующее требование из лота и уменьшит цену. Покупателю придется самостоятельно добиваться взыскания: судебное решение подтверждает долг, но не гарантирует, что ответчик располагает деньгами или имуществом.
«Меркурий» производил минеральную и питьевую воду в Черкесске. Компания входила в бизнес-группу семьи Деревых, в которую также входил автопроизводитель Derways. Банкротное дело ООО началось в 2019 году по заявлению Московского индустриального банка. Суд включил в реестр требований банка несколько крупных сумм: 4,29 млрд руб. основного долга, 181,8 млн руб. процентов и 3,57 млн руб. пеней; позднее суд признал обеспеченными залогом требования еще на 773,65 млн руб. основного долга и 1,7 млн руб. пеней, а затем — на 751,97 млн руб. основного долга и 37,85 млн руб. пеней. Эти цифры показывают масштаб кредитной нагрузки, но не складываются в один долг без учета состава и оснований каждого требования. Судебный акт по делу о банкротстве также описывает попытку кредиторов сохранить бизнес через замещение активов: план предполагал передать имущество новому акционерному обществу и рассчитаться с кредиторами за счет продажи его акций.
План не спас предприятие от ликвидации. Залоговые кредиторы не согласились передать часть имущества в капитал нового общества, а внешнее управление завершилось. 15 декабря 2021 года суд признал ООО банкротом и открыл конкурсное производство. Решение суда фиксирует, что залоговый кредитор располагал 74,93% голосов, а продолжить замещение активов в конкурсном производстве без согласия всех залоговых кредиторов закон не позволял.
В 2025 году управляющий продал крупный имущественный комплекс компании: акции АО «Фирма „Меркурий“», землю, здания, оборудование и товарные знаки Spark, «Биба», «Кубай», «Пилигрим» и «Меркурий». Лот включал также отдельное требование к АО «Фирма „Меркурий“» на 313 млн руб. По данным ЕФРСБ, покупатель Имам Закаряев приобрел имущество за 484,17 млн руб. после того, как начальная цена публичного предложения снизилась с 4,84 млрд руб. Нынешний аукцион касается другого пула долгов и продолжает расчеты с кредиторами уже после реализации основных активов.
В июле «Коммерсантъ» писал о продаже 44-процентной доли в ООО АК «ДерВейс» в рамках личного банкротства Хаджи-Мурата Дерева. Это отдельная процедура и отдельный актив, но она показывает, что распродажа связанных с группой активов продолжается. Публикация «Коммерсанта» сообщала о стартовой цене доли 33,98 млн руб. В декабре 2023 года бывшего исполнительного директора «Меркурия» обвинилив уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 102 млн руб. Следствие связывало обвинение с декларациями за 2016–2019 годы; суд арестовал имущество компании на 106 млн руб. Это отдельное уголовное дело, и публикация не устанавливает его причиной банкротства.