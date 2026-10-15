Федор Щукин представил программу развития Дагестана перед избранием главы республики
Федор Щукин обозначил приоритеты развития Дагестана накануне голосования за главу республики в Народном собрании, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В программу вошли кадровая политика, энергетика, поддержка сельского хозяйства и промышленности, развитие туризма, транспорта, образования и медицины. Парламентская сессия, на которой депутаты выбирают руководителя региона, началась в Махачкале 15 октября. На пост претендуют сам господин Щукин в качестве назначенного Москвой основного кандидата, а также необходимые для соблюдения процедуры формальные оппоненты: вице-спикер Народного собрания Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ Самир Абдулхаликов.
Выступление описывает планы на фоне уже начатых кадровых программ и крупных инфраструктурных задач. «Доблесть гор» готовит к управленческой работе участников специальной военной операции; «Команда Дагестана» формирует резерв для государственных и муниципальных структур. По данным представительства республики при президенте, к началу октября на участие во второй программе зарегистрировались более 5 тыс. человек.
В энергетике центральный проект — обновление изношенных сетей Махачкалы и строительство четырех подстанций. По сообщению администрации главы республики, федеральное финансирование обсуждали Минэнерго, «Россети» и руководство региона. В выступлении Федор Щукин связывает эти работы с необходимостью устранить острую проблему энергоснабжения столицы.
Региональная повестка включает и пространственный перекос между побережьем, городскими агломерациями и горными районами. Федор Щукин предложил развивать в горах переработку, туризм и логистику, а Махачкале — придать статус города-миллионника и подготовить комплексную программу развития.
Сельскому хозяйству программа обещает современные хранилища, переработку и поддержку местных производителей. В 2025 году в Дагестане запустили плодохранилища общей вместимостью 16,2 тыс. тонн — это один из уже реализованных проектов хранения продукции. По данным Росстата, объём сельхозпроизводства республики в том году составил 275,3 млрд руб., на 3,1% больше, чем в 2024-м.
В промышленности Федор Щукин делает ставку на кластеры и поддержку производителей, отдельно упоминая креативную экономику. Контекст для этих обещаний — ускорение инвестиций и промышленного выпуска: по данным Банка России, промышленное производство в республике за январь—август 2026 года выросло на 9,4%, инвестиции в основной капитал за первое полугодие — на 41,7% год к году.
В программе также заявлены безопасные туристические маршруты, модульные гостевые дома, развитие дорог, порта и аэропорта, новые ФАПы, амбулатории, школы, детсады и спортивные объекты. Речь объединяет уже запущенные проекты и будущие обязательства; в доступных сообщениях не для каждого из них указаны сроки, бюджет и конкретные показатели выполнения.