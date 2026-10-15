Федор Щукин представил программу развития Дагестана перед избранием главы республики

В промышленности Федор Щукин делает ставку на кластеры и поддержку производителей, отдельно упоминая креативную экономику. Контекст для этих обещаний — ускорение инвестиций и промышленного выпуска: по данным Банка России, промышленное производство в республике за январь—август 2026 года выросло на 9,4%, инвестиции в основной капитал за первое полугодие — на 41,7% год к году.