Жительница Новороссийска подозревается в участии в экстремистской организации

Согласно версии следствия, с августа 2022 года по апрель 2023 года жительница Новороссийска, находясь на территории города, вступила в ряды участников запрещенной на территории РФ экстремистской организации. От организаторов она получила электронный бланк для написания на нем заявления и подачи в органы государственной и муниципальной власти и оформила его. В декабре прошлого года и августе этого года она подала заявление в правоохранительные органы и органы муниципальной власти. Сделано это было, как отмечает следствие, для продолжения деятельности экстремистской организации.