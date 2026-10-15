Жительница Новороссийска подозревается в участии в экстремистской организации
В отношении жительницы Новороссийска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Согласно версии следствия, с августа 2022 года по апрель 2023 года жительница Новороссийска, находясь на территории города, вступила в ряды участников запрещенной на территории РФ экстремистской организации. От организаторов она получила электронный бланк для написания на нем заявления и подачи в органы государственной и муниципальной власти и оформила его. В декабре прошлого года и августе этого года она подала заявление в правоохранительные органы и органы муниципальной власти. Сделано это было, как отмечает следствие, для продолжения деятельности экстремистской организации.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также собирают и закрепляют доказательственную базу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет УФСБ России края.