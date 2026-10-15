Ставрополье впервые в истории приняло чемпионат России по дзюдо

Личный турнир продлится три дня — до 17 октября, а 18 октября участники разыграют командные награды. В первый день определятся медалисты в четырех весовых категориях: мужских до 60 и 66 кг, женских до 78 кг и свыше 78 кг. Предварительные схватки начнутся в 10:00, церемонию открытия назначили на 13:00, финальный блок — на 17:30. В пятницу разыграют пять комплектов медалей, в субботу завершат личную программу. Федерация ожидает в Минеральных Водах большинство сильнейших российских дзюдоистов; среди заявленных лидеров — бронзовая медалистка чемпионата мира 2026 года Сабина Гилязова и двукратный чемпион России Курбан Кудиев.