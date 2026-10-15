Ставрополье впервые в истории приняло чемпионат России по дзюдо
В Минеральных Водах 15 октября стартовал чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Ставропольский край впервые принимает главный национальный турнир сезона: схватки проходят в выставочном центре «Минводы ЭКСПО». Губернатор Владимир Владимиров сообщил об этом в своем Telegram-канале и уточнил, что регион выставит 20 спортсменов.
В первоначальном анонсе он говорил о более чем 500 участниках из свыше 60 регионов, однако после жеребьевки Федерация дзюдо России уточнила состав: почти 500 дзюдоистов из 55 регионов. Самая крупная делегация приехала из Санкт-Петербурга — 67 человек; Москву представляют 45 спортсменов, Краснодарский край — 38.
Регион получил право провести чемпионат после договоренности, оформленной на Петербургском международном экономическом форуме. Федерация дзюдо России сообщила, что подписала с правительством Ставропольского края соглашение о сотрудничестве; его практическим решением стало проведение турнира 2026 года на Ставрополье. Организаторы проводят соревнования при поддержке Российского спортивного фонда. Федерация подтвердила договоренность на ПМЭФ.
Личный турнир продлится три дня — до 17 октября, а 18 октября участники разыграют командные награды. В первый день определятся медалисты в четырех весовых категориях: мужских до 60 и 66 кг, женских до 78 кг и свыше 78 кг. Предварительные схватки начнутся в 10:00, церемонию открытия назначили на 13:00, финальный блок — на 17:30. В пятницу разыграют пять комплектов медалей, в субботу завершат личную программу. Федерация ожидает в Минеральных Водах большинство сильнейших российских дзюдоистов; среди заявленных лидеров — бронзовая медалистка чемпионата мира 2026 года Сабина Гилязова и двукратный чемпион России Курбан Кудиев.
Призовой фонд личного турнира составляет 11,88 млн руб. Победитель каждой весовой категории получит 350 тыс. руб.: 250 тыс. достанутся спортсмену, 100 тыс. — его тренеру. За второе место предусмотрены 150 тыс. руб., за третье — 60 тыс. В командном турнире чемпионская команда получит 1,6 млн руб., включая 200 тыс. тренеру. Трансляции покажут каналы холдинга «Матч ТВ».
До Минеральных Вод чемпионат России 2025 года проходил в Екатеринбурге: официальный портал федерации зафиксировал в личном турнире 529 участников. В 2026 году турнир впервые переместился на Ставрополье. Владимир Владимиров связал его проведение с развитием региональной спортивной инфраструктуры и возможностью для местных атлетов бороться за медали дома.