Организации Новороссийска должны сдать карточки воинского учета до 15 ноября

Требование распространяется на все организации Новороссийска независимо от организационно-правовой формы или формы собственности. Отчеты нужно подготовить как минимум в двух экземплярах и передать в военный комиссариат города-героя по адресу: ул. Энгельса, 17, кабинет № 20.