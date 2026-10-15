Организации Новороссийска должны сдать карточки воинского учета до 15 ноября
Руководителям организаций, учреждений и предприятий Новороссийска нужно с 15 октября по 15 ноября 2026 года сдать карточки учета организаций по форме № 18. Это требование законодательства РФ по вопросам воинского учета, сообщает пресс-служба администрации города.
Требование распространяется на все организации Новороссийска независимо от организационно-правовой формы или формы собственности. Отчеты нужно подготовить как минимум в двух экземплярах и передать в военный комиссариат города-героя по адресу: ул. Энгельса, 17, кабинет № 20.