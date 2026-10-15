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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Новороссийск

Полиция Новороссийска добилась передачи муниципальных зданий в федеральную собственность

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Управления МВД по городу Новороссийску к администрации муниципального образования. Ведомство добивалось передачи в федеральную собственность нескольких объектов недвижимости, расположенных на улице Луначарского.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Согласно материалам дела, за муниципалитетом на основании решения Малого совета Краснодарского краевого совета от 1992 года было зарегистрировано право собственности на шесть объектов. В перечень вошли два нежилых здания, сторожка, гараж, сарай и туалет.
В августе 2016 года администрация и городское управление МВД заключили договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Объекты были переданы для размещения подразделения, оказывающего государственные услуги в сфере миграции. Соглашение действует на неопределенный срок.
Также стороны оформили договоры безвозмездного срочного пользования двумя земельными участками. В июне 2025 года управлению был предоставлен участок площадью 1344 квадратных метра, в апреле 2025 года — участок площадью 114 квадратных метров. Оба участка предназначены для эксплуатации нежилого помещения и находятся в собственности муниципалитета.
Заявитель указывал, что с 2021 года в администрацию направлялись запросы с просьбой рассмотреть возможность передачи недвижимого имущества в федеральную собственность. Муниципальные власти ответили отказом, что стало основанием для обращения в суд.
Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению. В решении отмечается, что полиция является частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, поэтому используемое ею имущество подлежит передаче в федеральную собственность.
Елена Турбина