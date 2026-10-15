Полиция Новороссийска добилась передачи муниципальных зданий в федеральную собственность
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Управления МВД по городу Новороссийску к администрации муниципального образования. Ведомство добивалось передачи в федеральную собственность нескольких объектов недвижимости, расположенных на улице Луначарского.
Согласно материалам дела, за муниципалитетом на основании решения Малого совета Краснодарского краевого совета от 1992 года было зарегистрировано право собственности на шесть объектов. В перечень вошли два нежилых здания, сторожка, гараж, сарай и туалет.
В августе 2016 года администрация и городское управление МВД заключили договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Объекты были переданы для размещения подразделения, оказывающего государственные услуги в сфере миграции. Соглашение действует на неопределенный срок.
Также стороны оформили договоры безвозмездного срочного пользования двумя земельными участками. В июне 2025 года управлению был предоставлен участок площадью 1344 квадратных метра, в апреле 2025 года — участок площадью 114 квадратных метров. Оба участка предназначены для эксплуатации нежилого помещения и находятся в собственности муниципалитета.
Заявитель указывал, что с 2021 года в администрацию направлялись запросы с просьбой рассмотреть возможность передачи недвижимого имущества в федеральную собственность. Муниципальные власти ответили отказом, что стало основанием для обращения в суд.
Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению. В решении отмечается, что полиция является частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, поэтому используемое ею имущество подлежит передаче в федеральную собственность.