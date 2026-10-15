В МТС Live прокомментировали выбор Самары для новой концертной площадки

«По данным совместного исследования ON Media и Onside, объем рынка Самарской области оценивается примерно в 2,1 млрд руб. Российский сегмент офлайн-развлечений в целом постепенно становится менее концентрированным в столицах: особенно заметно эта тенденция проявляется в концертах и шоу-форматах, которые могут приезжать к аудитории в регионы. Доля крупнейших городов по количеству проданных билетов уже снижается, то есть зрительский спрос все активнее распределяется по стране. Самара доказывает, что здесь есть аудитория для событий федерального масштаба. Концерты Басты и группы “Руки Вверх!” в городе входили в федеральный топ билетных витрин по объему продаж. Высокий спрос заметен и в других видах развлечений: например, в первом полугодии 2026 года росту билетных продаж в Самаре способствовали крупные футбольные матчи»,— отметили в МТС Live, добавив, что «следующим шагом для такого рынка является развитие инфраструктуры, а сейчас региональный фонд не полностью отвечает текущему спросу».