В МТС Live прокомментировали выбор Самары для новой концертной площадки
В МТС Live назвали Самару логичным городом для появления концертного зала МТС Live Холл. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе компании.
«По данным совместного исследования ON Media и Onside, объем рынка Самарской области оценивается примерно в 2,1 млрд руб. Российский сегмент офлайн-развлечений в целом постепенно становится менее концентрированным в столицах: особенно заметно эта тенденция проявляется в концертах и шоу-форматах, которые могут приезжать к аудитории в регионы. Доля крупнейших городов по количеству проданных билетов уже снижается, то есть зрительский спрос все активнее распределяется по стране. Самара доказывает, что здесь есть аудитория для событий федерального масштаба. Концерты Басты и группы “Руки Вверх!” в городе входили в федеральный топ билетных витрин по объему продаж. Высокий спрос заметен и в других видах развлечений: например, в первом полугодии 2026 года росту билетных продаж в Самаре способствовали крупные футбольные матчи»,— отметили в МТС Live, добавив, что «следующим шагом для такого рынка является развитие инфраструктуры, а сейчас региональный фонд не полностью отвечает текущему спросу».
«В настоящее время сохраняется дефицит современных площадок, особенно универсальных пространств, которые могут адаптироваться под разные форматы мероприятий»,— добавили в компании.
МТС Live Холл располагается в здании, где ранее находился культурно-развлекательный центр «Звезда».