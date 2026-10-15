Астраханская область выдаст по 315 млн на отдых детей участников СВО ежегодно

Параллельно с этим депутаты рассмотрели результаты парламентского контроля за исполнением закона «О транспортном налоге». По итогам анализа профильному комитету поручено проработать вопрос о расширении налоговых льгот для родителей и опекунов инвалидов с детства, а также гармонизировать подходы к налоговой поддержке ветеранов боевых действий и участников СВО. Ожидается, что реализация этих инициатив потребует корректировки доходной части регионального бюджета в предстоящие периоды.