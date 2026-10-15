Астраханская область выдаст по 315 млн на отдых детей участников СВО ежегодно
Дума поддержала инициативу губернатора
Депутаты Думы Астраханской области приняли в первом чтении законопроект, гарантирующий первоочередное предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детям участников специальной военной операции. Инициатива была внесена губернатором региона Игорем Бабушкиным.
Согласно финансово-экономическому обоснованию документа, на реализацию этой меры социальной поддержки начиная с 2027 года в региональном бюджете планируется ежегодно предусматривать 315,2 млн руб. Законопроект также уточняет терминологию в части предоставления мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, при этом действующий объем финансирования для данной категории сохраняется.
Параллельно с этим депутаты рассмотрели результаты парламентского контроля за исполнением закона «О транспортном налоге». По итогам анализа профильному комитету поручено проработать вопрос о расширении налоговых льгот для родителей и опекунов инвалидов с детства, а также гармонизировать подходы к налоговой поддержке ветеранов боевых действий и участников СВО. Ожидается, что реализация этих инициатив потребует корректировки доходной части регионального бюджета в предстоящие периоды.