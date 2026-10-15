На Ставрополье петербуржца обвиняют в хищении 7 млн рублей

По данным следствия, в декабре 2025 года фигурант вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения денег. В мае 2026 года злоумышленники, представившись брокерами, предложили 44-летней женщине вложить деньги в фондовый рынок, обещая быструю прибыль. Для этого ей рекомендовали пополнить электронный кошелек наличными. Обвиняемый, как следует из версии правоохранителей, выполнял роль курьера и по указанию сообщников шесть раз прилетал в Ставропольский край. За каждую операцию ему выплачивали 5% от полученной суммы. В общей сложности потерпевшая лишилась около 7 млн руб.