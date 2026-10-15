В Домбае приостановили подачу электричества из-за ремонта кабельной линии
В курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии временно отключили электричество из-за ремонта кабельной линии, обеспечивающей энергоснабжение населенного пункта. Восстановить подачу электроэнергии планируется к 17:00 15 октября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные местной администрации.
Ремонт проводится на участке кабеля со стороны Гоначхира. Работы направлены на повышение надежности энергоснабжающей инфраструктуры курорта.
При этом канатные дороги продолжают работать в обычном режиме, уточнили в администрации.