В КБР собрали 314,5 тысячи тонн кукурузы
В Кабардино-Балкарии с 47 тыс. га собрано около 314,5 тыс. тонн кукурузы — основной зерновой культуры региона. Уборка продолжается, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Подсолнечник убран более чем с половины посевных площадей. Валовой сбор маслосемян достиг 15,4 тыс. т. Аграрии также продолжают уборку картофеля и овощей, включая капусту, репчатый лук, свеклу, морковь и редьку. Собранную продукцию направляют на длительное хранение.
В то же время в республике идет сев озимых культур под урожай следующего года. Ожидается, что их площадь составит около 60 тыс. га, что соответствует среднегодовому уровню. Сейчас засеяно 12,4 тыс. га.