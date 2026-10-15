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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Кавказ

В КБР собрали 314,5 тысячи тонн кукурузы

В Кабардино-Балкарии с 47 тыс. га собрано около 314,5 тыс. тонн кукурузы — основной зерновой культуры региона. Уборка продолжается, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Подсолнечник убран более чем с половины посевных площадей. Валовой сбор маслосемян достиг 15,4 тыс. т. Аграрии также продолжают уборку картофеля и овощей, включая капусту, репчатый лук, свеклу, морковь и редьку. Собранную продукцию направляют на длительное хранение.
В то же время в республике идет сев озимых культур под урожай следующего года. Ожидается, что их площадь составит около 60 тыс. га, что соответствует среднегодовому уровню. Сейчас засеяно 12,4 тыс. га.
Константин Соловьев