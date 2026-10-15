В Кисловодске конфисковали Fiat Ducato и снегоболотоход по делу о наркотиках
Судебные приставы Кисловодска передали в государственную собственность автомобиль Fiat Ducato и снегоболотоход STELS, принадлежавшие 38-летнему местному жителю, осужденному по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ставропольскому краю.
Суд установил, что обвиняемы использовал транспортные средства для передвижения при незаконном изготовлении и распространении наркотиков. Помимо реального срока лишения свободы, ему назначили конфискацию обоих транспортных средств в доход государства.
Исполнительное производство возбудили после вступления судебного решения в силу. Приставы изъяли автомобиль и снегоболотоход, находившиеся на специализированной стоянке, и передали их представителям профильной организации.
Фигуранта признали виновным по ст. 228.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.