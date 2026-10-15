В Кисловодске конфисковали Fiat Ducato и снегоболотоход по делу о наркотиках

Судебные приставы Кисловодска передали в государственную собственность автомобиль Fiat Ducato и снегоболотоход STELS, принадлежавшие 38-летнему местному жителю, осужденному по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ставропольскому краю.