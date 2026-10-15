На Ставрополье от гриппа привились более 250 тысяч человек
В Ставропольском крае вакцинацию против гриппа прошли более 250 тыс. человек, в том числе 180 тыс. взрослых и свыше 70 тыс. детей. Об этом сообщил глава губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.
По данным властей, в медицинских организациях региона остается более 357 тыс. доз вакцин. Для иммунизации используют препараты «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».
«Вакцинация помогает снизить риск тяжелого течения гриппа и развития осложнений. Особенно важно защитить детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Забота о здоровье начинается с профилактики», — написал губернатор.