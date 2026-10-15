Ракетная опасность введена в Пензенской области
В Пензенской области введен режим ракетной опасности. МЧС разослала соответствующие сообщения гражданам.
Для оповещения населения задействованы все доступные системы: запущены звуковые сирены, транслируется речевое оповещение, рассылаются SMS-сообщения, а также публикуются уведомления в официальных информационных каналах и по телевидению. Об этом написал губернатор Олег Мельниченко.
Гражданам, находящимся в зданиях, предписано отойти от окон и воздержаться от использования лифтов. Тем, кто находится на улице, рекомендуется незамедлительно проследовать в ближайшее укрытие.
«В безопасном месте нужно оставаться до сигнала „Отбой ракетной опасности“»,— подчеркнул Олег Мельниченко. Предыдущая ракетная опасность в регионе объявлялась минувшим вечером и действовала несколько часов.