Ракетная опасность введена в Пензенской области

Для оповещения населения задействованы все доступные системы: запущены звуковые сирены, транслируется речевое оповещение, рассылаются SMS-сообщения, а также публикуются уведомления в официальных информационных каналах и по телевидению. Об этом написал губернатор Олег Мельниченко.