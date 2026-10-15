Около 2,5 тысяч жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии
В Новороссийске 15 октября временно ограничили водоснабжение части домов на проспекте Ленина и улице Героев Десантников из-за аварийных работ по устранению утечки. Отключение затронуло 14 адресов, под ограничение попали около 2,5 тыс. человек, передает городской «Водоканал».
Подачу воды прекратили с 10:30 в домах №73, 71, 69, 65, 51, 51а, 49, 47, 45, 43 и 39 на проспекте Ленина, а также №7, 9, 11, 13 и 29а на улице Героев Десантников.
Завершить ремонт планируется к 17:00. На время проведения работ организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей. После устранения утечки водоснабжение восстановят. Возникновения чрезвычайной ситуации не ожидается.