Саратовская прокуратура взыскала с администрации Новобурасского района долг за тепло
В Новобурасском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения в сфере ЖКХ, связанные с неоплатой поставленной тепловой энергии. Администрацию муниципалитета обязали заплатить долг, сообщили в пресс-службе надзора.
По данным ведомства, ресурсоснабжающая организация поставляла тепло органам местного самоуправления, однако последние своевременно не вносили платежи. В результате в период с февраля по апрель 2026 года у муниципалитета накопился долг в размере более 7 млн руб.
Для устранения нарушений прокуратура внесла представление главе администрации района. После принятия мер надзорным ведомством задолженность была полностью погашена.