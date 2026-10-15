В Кировской области в 2027 году отремонтируют три стадиона
В Кировской области в следующем году начнут капитальный ремонт стадиона «Родина», модернизацию футбольного поля Вятской спортивной школы олимпийского резерва и реконструкцию стадиона «Локомотив». Об этом сообщил в своем послании Законодательному собранию губернатор региона Александр Соколов.
Также в области создадут пять малых спортивных площадок ГТО. В микрорайоне Радужный Кирова готовят проектную документацию для строительства лыжной базы. В Слободском уже начались ремонт стадиона «Труд» и строительство бассейна, который планируют открыть в следующем году.
В этом году в Кирове построили крытый каток с искусственным льдом и открыли многофункциональную спортивную площадку в Гагаринском парке. В Вятских Полянах завершили строительство бассейна. До конца года в районах области планируют открыть еще семь малых площадок ГТО и четыре «умные» спортивные площадки.