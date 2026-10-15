В Кировской области в 2027 году отремонтируют три стадиона

В этом году в Кирове построили крытый каток с искусственным льдом и открыли многофункциональную спортивную площадку в Гагаринском парке. В Вятских Полянах завершили строительство бассейна. До конца года в районах области планируют открыть еще семь малых площадок ГТО и четыре «умные» спортивные площадки.