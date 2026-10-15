Цены на мороженную рыбу в Новороссийске оказались одними из самых высоких в крае
В Новороссийске за девять месяцев килограмм мороженой неразделанной рыбы подорожал на 15,1%, до 532,81 руб. Это максимальная цена среди городов Краснодарского края, вошедших в выборку. В целом по региону с 14 января по 14 октября стоимость этой продукции выросла на 26,9%, до 464,35 руб. за килограмм. С такими данными Краснодарстата ознакомился «Ъ-Новороссийск».
На втором месте по темпам роста цен среди рассматриваемых продуктов оказалась курятина, подорожавшая в среднем по краю на 14,2%, до 300,27 руб. за килограмм. В Новороссийске стоимость охлажденных и мороженых кур увеличилась с 254,98 до 291,46 руб., в Сочи — с 268,85 до 320,68 руб., в Армавире — с 274,86 до 310,67 руб. При этом в Туапсе курятина оставалась самой дешевой среди представленных городов — 260,67 руб. за килограмм.
Третью позицию по росту стоимости заняла говядина. За рассматриваемый период она подорожала в среднем по Краснодарскому краю на 13%, до 768,81 руб. за килограмм. В Новороссийске цена увеличилась с 734,26 до 816,87 руб., в Туапсе — с 694,69 до 814,37 руб., в Краснодаре — с 701,39 до 789,96 руб. В Армавире стоимость говядины выросла с 616,40 до 706,80 руб. за килограмм.
Цены на мороженую рыбу увеличились во всех шести городах, включенных в исследование. В Краснодаре килограмм подорожал с 330,93 до 471,90 руб., в Ейске — с 304,13 до 351,47 руб., в Сочи — с 396,19 до 474,27 руб., в Туапсе — с 371 до 454,45 руб. Самая низкая стоимость этой продукции на 14 октября была зафиксирована в Ейске.
Менее заметно выросли цены на другие виды мяса и колбасные изделия. Свинина подорожала в среднем по краю на 5,5%, до 456,16 руб. за килограмм, вареная колбаса — на 4,4%, до 602,50 руб. Сосиски и сардельки прибавили в цене 1,5%, достигнув 552,10 руб. за килограмм. Баранина подорожала на 1,8%, до 893,09 руб. При этом полукопченая и варено-копченая колбаса незначительно подешевела: с 758,63 до 756,41 руб. за килограмм.
Мясные консервы для детского питания за девять месяцев выросли в цене на 7,8% — с 1 314,95 до 1 417,99 руб. за килограмм. В Туапсе стоимость увеличилась с 1 283,59 до 1 492,84 руб., в Армавире — с 1 505,93 до 1 694,28 руб. Последний город стал самым дорогим среди представленных в выборке по этой категории продуктов.