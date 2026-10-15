Цены на мороженную рыбу в Новороссийске оказались одними из самых высоких в крае

На втором месте по темпам роста цен среди рассматриваемых продуктов оказалась курятина, подорожавшая в среднем по краю на 14,2%, до 300,27 руб. за килограмм. В Новороссийске стоимость охлажденных и мороженых кур увеличилась с 254,98 до 291,46 руб., в Сочи — с 268,85 до 320,68 руб., в Армавире — с 274,86 до 310,67 руб. При этом в Туапсе курятина оставалась самой дешевой среди представленных городов — 260,67 руб. за килограмм.