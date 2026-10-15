В Кирове в 2027 году откроют две новые школы и детский сад
В 2027 году в Кирове планируют открыть школы в Зубаревском лесу и на улице Торфяной, где также сдадут детский сад. В городе возобновят строительство школы в микрорайоне Долгушино, сообщил губернатор Александр Соколов в послании Законодательному собранию Кировской области.
В следующем году в регионе также построят детский сад в поселке Кильмезь и школы в Нолинске и Котельниче. Кроме того, капитально отремонтируют восемь детских садов, 17 школ и два здания колледжей.
Также в регионе готовят к открытию образовательный проект Сбера «Школа 21», где можно будет бесплатно освоить ИТ-навыки. Открытие планируют приурочить ко Дню молодежи в 2027 году.