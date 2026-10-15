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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Средняя Волга

Фиктивное трудоустройство в ГАИ обернулось для астраханцев делом о мошенничестве

В Астрахани следователи возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, обещавших трудоустроить знакомого в ГАИ, но не имевших такой возможности. Мужчин подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
В Астрахани возбудили дело о мошенничестве при трудоустройстве в ГАИ

В Астрахани возбудили дело о мошенничестве при трудоустройстве в ГАИ

ГУ МВД России по Волгоградской области

Следствие полагает, что в январе 2026 года один из фигурантов предложил знакомому содействие в устройстве на работу в Ахтубинскую ГАИ ОМВД России. Для реализации своего преступного плана подозреваемый привлек еще одного человека.
С января по март претендент на должность правоохранителя передал фигурантам 600 тыс. руб. различными способами за содействие в трудоустройстве. Получить место в полиции у него не получилось, так как у фигурантов не было реальной возможности исполнить обещание. Расследование уголовного дела продолжается.
Марина Окорокова