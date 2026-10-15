Фиктивное трудоустройство в ГАИ обернулось для астраханцев делом о мошенничестве

С января по март претендент на должность правоохранителя передал фигурантам 600 тыс. руб. различными способами за содействие в трудоустройстве. Получить место в полиции у него не получилось, так как у фигурантов не было реальной возможности исполнить обещание. Расследование уголовного дела продолжается.