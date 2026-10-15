Житель Анапы получил четыре года колонии за покушение на убийство по национальному мотиву

По материалам дела, в июле 2025 года молодой человек, который на тот момент был несовершеннолетним, находился на пляже и увидел мужчину и женщину, сидевших на камнях. Определив по внешности, что отдыхающие не являются русскими, фигурант напал на них из-за ненависти к людям другой национальности, следует из материала пресс-службы.