Житель Анапы получил четыре года колонии за покушение на убийство по национальному мотиву
В Анапе вступил в законную силу приговор 18-летнему местному жителю, осужденному за покушение на убийство двух человек по мотивам национальной ненависти. Суд назначил ему четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По материалам дела, в июле 2025 года молодой человек, который на тот момент был несовершеннолетним, находился на пляже и увидел мужчину и женщину, сидевших на камнях. Определив по внешности, что отдыхающие не являются русскими, фигурант напал на них из-за ненависти к людям другой национальности, следует из материала пресс-службы.
Сначала он ударил ножом женщину в спину, после чего нанес несколько ножевых ранений мужчине. Удары приходились в жизненно важные органы. Довести преступление до конца обвиняемый не смог благодаря активному сопротивлению потерпевших и своевременно оказанной медицинской помощи.
Анапский городской суд признал молодого человека виновным в покушении на убийство двух лиц по мотивам национальной ненависти. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Фигурант обжаловал приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы дела и доводы апелляционной жалобы, однако не нашла оснований для изменения решения.
Приговор с назначенным наказанием в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима вступил в законную силу.