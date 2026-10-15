Две трети покупателей выбрали вишневый iPhone 18

Наибольшей популярностью пользовался iPhone 18 Pro Max — на него пришлось 68%. На втором месте оказался iPhone 18 Pro (28%), а iPhone 18 Duo — на третьем (4%). По объему памяти предпочтения распределились практически поровну: 46% покупателей выбрали версии на 256 ГБ, 45% — на 512 ГБ. При этом всего 8% выбрали смартфоны на 1 ТБ.