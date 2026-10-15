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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Волга-Урал

Выпускникам вузов оплатят кредиты на учебу при возвращении в Кировскую область

С 2027 года в Кировской области выпускникам школ, поступившим в ведущие вузы страны, будут предоставлять гранты на погашение образовательных кредитов при условии, что после окончания учебы они вернутся в регион и устроятся на работу по востребованной специальности. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов в ежегодном послании областному Законодательному собранию.
Выпускникам вузов оплатят кредиты на учебу при возвращении в Кировскую область

Выпускникам вузов оплатят кредиты на учебу при возвращении в Кировскую область

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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По словам главы региона, программа «Билет домой» призвана стимулировать молодежь получать образование в ведущих вузах страны, а затем возвращаться в Кировскую область.
С прошлого года в регионе также действуют стимулирующие выплаты учителям и школам, выпускники которых поступили в местные вузы и техникумы или вернулись работать в область после обучения в ведущих вузах страны.
Анна Кайдалова