Выпускникам вузов оплатят кредиты на учебу при возвращении в Кировскую область

С 2027 года в Кировской области выпускникам школ, поступившим в ведущие вузы страны, будут предоставлять гранты на погашение образовательных кредитов при условии, что после окончания учебы они вернутся в регион и устроятся на работу по востребованной специальности. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов в ежегодном послании областному Законодательному собранию.