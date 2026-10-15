Губернатору Бусаргину обозначили выборную нагрузку и контроль за пуском тепла

Полпред напомнил, что в следующем году предстоит избрать высших должностных лиц нескольких регионов, в том числе губернатора Саратовской области, а также депутатов законодательных органов, среди которых — Саратовская областная дума. Таким образом, регион подходит к двойной электоральной кампании: срок полномочий Романа Бусаргина истекает 16 сентября 2027 года, а областная дума VII созыва была избрана в 2022 году на пять лет.