Губернатору Бусаргину обозначили выборную нагрузку и контроль за пуском тепла
Глава Саратвоской области побеседовал с полпредом президента
Губернатор Роман Бусаргин принял участие в совещании полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с главами регионов. Для Саратовской области центральным стал вопрос подготовки к выборам 2027 года, которые пройдут в регионе сразу на двух уровнях.
Полпред напомнил, что в следующем году предстоит избрать высших должностных лиц нескольких регионов, в том числе губернатора Саратовской области, а также депутатов законодательных органов, среди которых — Саратовская областная дума. Таким образом, регион подходит к двойной электоральной кампании: срок полномочий Романа Бусаргина истекает 16 сентября 2027 года, а областная дума VII созыва была избрана в 2022 году на пять лет.
Вторая практическая тема совещания — отопительный сезон. Саратов, Энгельс и Балаково были заявлены как полностью готовые к подаче тепла. Однако накануне совещания Роман Бусаргин критиковал чиновников за проблемы с запуском отопления в детских садах Дергачевского района. На этом фоне требование полпреда об оперативном устранении аварий и бесперебойной работе соцобъектов прозвучало для региона особенно актуально.