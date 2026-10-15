В Анапе в 2027 году отремонтируют 58 многоквартирных домов за 1 млрд рублей
В 2027 году в Анапе планируют провести капитальный ремонт 58 многоквартирных домов на сумму более 1 млрд руб. Это станет рекордным показателем за весь период реализации региональной программы капремонта в городе, сообщила глава Анапы Светлана Маслова.
В 2026 году капитальный ремонт проводится в 28 многоквартирных домах. Общая стоимость работ составляет 591,3 млн руб.
В рамках программы в жилых зданиях ремонтируют фасады и кровли, заменяют инженерные сети и трубопроводы. По словам Светланы Масловой, работы направлены на комплексное обновление домов и улучшение условий проживания.