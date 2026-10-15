В Новороссийске 15 октября проведут учения со стрельбами в морском порту
В акватории морского порта Новороссийска сегодня, 15 октября, пройдут учения дежурных сил военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Маневры пройдут в три этапа: с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00. Во время учений военные отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников — запланированы практические стрельбы из артиллерийских установок.
На время стрельб будет запрещено плавание маломерных судов и других плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, надувные средства передвижения по воде, гидроциклы, виндсерфы и сапборды. Также вводится запрет на подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.
Администрация призвала жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.