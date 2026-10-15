В Новороссийске 15 октября проведут учения со стрельбами в морском порту

Маневры пройдут в три этапа: с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00. Во время учений военные отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников — запланированы практические стрельбы из артиллерийских установок.