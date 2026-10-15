В Геленджике ищут начальника управления ЖКХ с зарплатой до 90 тысяч рублей
Администрация Геленджика объявила вакансию начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Будущему руководителю предстоит координировать работу муниципальных предприятий, отвечать за содержание городского хозяйства и реализацию программ его развития. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрациию
Согласно объявлению о вакансии, зарплата составит до 90 тыс. руб. в месяц на руки. Предусмотрены полная занятость, пятидневная рабочая неделя и оформление по трудовому договору. Выплаты производятся дважды в месяц.
Кандидат должен иметь профильное высшее образование уровня специалитета или магистратуры, а также не менее года стажа муниципальной службы либо работы по соответствующему направлению подготовки.
В администрации готовы рассматривать претендентов как из Геленджика, так и из других городов. При успешном прохождении отбора и назначении на должность будет рассмотрена возможность предоставления служебного жилья.
В круг обязанностей начальника управления войдут вопросы содержания коммунальной инфраструктуры, благоустройства и дорог, а также организация работы муниципальных предприятий.