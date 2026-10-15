В Новороссийске, Геленджике и Анапе сообщили о наличии топлива на АЗС

В Новороссийске по состоянию на 9:00 15 октября топливо отпускают на 30 автозаправочных станциях. По решению собственников на всех АЗС действуют ограничения: бензин и дизельное топливо продают только в баки автомобилей, объем заправки составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров. Об этом сообщили городские власти.