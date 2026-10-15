В Новороссийске, Геленджике и Анапе сообщили о наличии топлива на АЗС
В Новороссийске по состоянию на 9:00 15 октября топливо отпускают на 30 автозаправочных станциях. По решению собственников на всех АЗС действуют ограничения: бензин и дизельное топливо продают только в баки автомобилей, объем заправки составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров. Об этом сообщили городские власти.
Бензин АИ-92 доступен на 15 заправках, АИ-95 — на семи, дизельное топливо — на 30. АИ-100 нет в наличии. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.
Заправиться можно на станциях «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB и других сетей. АЗС расположены в том числе на проспекте Дзержинского, Сухумском шоссе, в Цемдолине, Кирилловке и Верхнебаканском.
На заправке «Роснефти» в Цемдолине рядом с развязкой топливо отпускают спецтранспорту по топливным картам. Жителей просят воздержаться от ее посещения.
В Геленджике на утро 15 октября бензин АИ-95 был в наличии на шести АЗС, АИ-92 — на семи, дизельное топливо — на десяти. Среди указанных заправок — станции «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти» и «Уфимнефти».
В Анапе по состоянию на 9:30 работали 26 АЗС. АИ-92 был доступен на 23 станциях, АИ-95 — на 20, дизельное топливо — на всех 26. АИ-100 временно отсутствовал. На семи заправках топливо отпускали по картам и спецтранспорту, на других действовали ограничения по объему заправки.
Власти Анапы призвали жителей не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность для водителей и сократить очереди. Информация о наличии топлива в течение дня может меняться.