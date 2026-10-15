В Сочи топливо на 45 АЗС доступно
По состоянию на 09:00 15 октября в Сочи работают 45 автозаправочных станций. АИ-95 доступен на 31 АЗС, дизельное топливо — на 33. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
АИ-92 можно приобрести на 31 заправке, АИ-100 — на девяти, сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на десяти.
Актуальную информацию о наличии топлива автомобилисты могут проверить на официальных сайтах и в мобильных приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».