Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Сочи

В Сочи топливо на 45 АЗС доступно

По состоянию на 09:00 15 октября в Сочи работают 45 автозаправочных станций. АИ-95 доступен на 31 АЗС, дизельное топливо — на 33. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 можно приобрести на 31 заправке, АИ-100 — на девяти, сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на десяти.
Актуальную информацию о наличии топлива автомобилисты могут проверить на официальных сайтах и в мобильных приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».
Наталья Белоштейн