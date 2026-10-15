В Самаре планируют снести более 10 расселенных аварийных и ветхих домов в октябре
В рамках сноса расселенных аварийных и ветхих домов самое большое число объектов запланировано на холодное время года. В октябре планируют снести более 10 объектов, сообщает глава Самары Иван Носков.
Так, в течение октября запланирован снос следующих объектов: ул. Самарская, 141; ул. Садовая, 144, 146, 148; ул. Свободы, 140; ул. Комсомольская, 17; пос. Мехзавод, 1-й квартал, 3б и 4б; ул. Советской Армии, 280, лит. В и других.
По словам Ивана Носкова, в этом году также планируется снести аварийные дома по ул. Братьев Коростелевых, Советской и другим. Параллельно готовятся проекты демонтажа на следующий год.