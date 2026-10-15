Анапа и Геленджик вошли в топ направлений для отдыха с животными в октябре
Анапа и Геленджик вошли в десятку популярных направлений для путешествий с домашними животными в октябре 2026 года. По данным сервиса бронирования жилья Твил.ру, Анапа заняла седьмое место рейтинга, а Геленджик — восьмое.
Средняя стоимость ночи в Анапе при размещении с питомцами составляет 4,1 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — шесть ночей. В Геленджике туристы в среднем платят 4,9 тыс. руб. за ночь и останавливаются на четыре ночи. Данные основаны на запросах и бронированиях, в которых пользователи указывали необходимость размещения с животными.
Первое место рейтинга занял Санкт-Петербург, на который пришлось 13% бронирований с питомцами. Вторую строчку заняла Москва с долей 10%, третью — Сочи с 8%. В список также вошли Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Пятигорск и Красная Поляна.
В Краснодаре средняя стоимость ночи при поездке с животным составляет 3,5 тыс. руб. при средней продолжительности пребывания в две ночи. В Сочи туристы останавливаются в среднем на шесть ночей, платя за размещение около 3,1 тыс. руб. в сутки. Самым дорогим направлением из представленных в рейтинге стала Красная Поляна: средняя стоимость ночи там достигает 6,7 тыс. руб., а поездка длится около трех ночей.
Рейтинг составлен на основе данных сервиса ТВИЛ.РУ о бронированиях на октябрь 2026 года.