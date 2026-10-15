Анапа и Геленджик вошли в топ направлений для отдыха с животными в октябре

В Краснодаре средняя стоимость ночи при поездке с животным составляет 3,5 тыс. руб. при средней продолжительности пребывания в две ночи. В Сочи туристы останавливаются в среднем на шесть ночей, платя за размещение около 3,1 тыс. руб. в сутки. Самым дорогим направлением из представленных в рейтинге стала Красная Поляна: средняя стоимость ночи там достигает 6,7 тыс. руб., а поездка длится около трех ночей.