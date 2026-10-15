В МИДиС открылась мастерская анимации и нейроанимации
В Международном институте дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске открылась отдельная мастерская для подготовки студентов программ «Цифровая анимация» в колледже и «Цифровая анимация и моушн дизайн» в бакалавриате. Пространство предназначено для разработки персонажей и сценариев, создания 2D- и 3D-анимации и освоения инструментов искусственного интеллекта.
Оборудование и программное обеспечение
В мастерской установлены компьютеры и экранные графические планшеты, которых раньше не было в институте. Для обсуждения идей предусмотрена сценарная зона, для просмотра и разбора мультфильмов – большой экран и светонепроницаемые шторы. Здесь можно работать над анимацией и комиксами, обсуждать проекты и смотреть фестивальные работы.
В перечень программного обеспечения включены Toon Boom Harmony Essentials, TVPaint Animation, Moho и Adobe Animate для 2D-анимации; Blender, ZBrush, Marmoset Toolbag и Substance 3D Painter для работы с 3D-графикой. Для монтажа и визуальных эффектов предусмотрены Adobe Premiere Pro и After Effects, для изображений и иллюстраций – Photoshop и Illustrator. PureRef предназначен для подбора референсов, Adobe Firefly – для нейрогенерации.
Работу мастерской будут вести Юлия Белавина и Александра Усынина. На открытии первокурсники показали три коротких мультфильма, созданных за три дня интенсива. В этом учебном году на первый курс подготовки по анимации поступили 12 студентов.
Практика и международное сотрудничество
МИДиС готовит аниматоров второй год и сотрудничает с группой компаний «Рики», известной по проектам «Смешарики» и «Фиксики». По словам ректора, студенты уже проходят в компании практику и создают собственные продукты.
Ректор также сообщил о заключении договора с китайской Zoland Animation на обучение преподавателей. На момент открытия мастерской торжественное подписание было запланировано в Шанхае с участием представителей Ассоциации анимационного кино. Задача сотрудничества – изучение современного производства анимационного кино, в том числе с применением ИИ.
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