В МИДиС открылась мастерская анимации и нейроанимации

В мастерской установлены компьютеры и экранные графические планшеты, которых раньше не было в институте. Для обсуждения идей предусмотрена сценарная зона, для просмотра и разбора мультфильмов – большой экран и светонепроницаемые шторы. Здесь можно работать над анимацией и комиксами, обсуждать проекты и смотреть фестивальные работы.