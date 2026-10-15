В Северной Осетии запас топлива оценили в 2,2 тысячи т бензина и 1,6 тысячи т дизеля
В Северной Осетии в наличии имеется 2,2 тыс. т бензина и 1,6 тыс. т дизельного топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
За последние сутки в республику доставили еще 4,3 тыс. т бензина и 648 т дизельного топлива. По данным властей, в пути находятся дополнительные партии: 3,2 тыс. тонн бензина и 2 тыс. тонн дизеля.
Как отмечается в сообщении главы региона, Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения. В электронной очереди находятся 167 большегрузов, еще 182 машины стоят на площадках ожидания.