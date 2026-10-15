На Ставрополье начала проверку по факту ДТП с погибшим подростком
В Ставропольском крае прокуратура инициировала проверку по факту дорожного происшествия, в результате которого один подросток погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
По информации правоохранителей, накануне вечером, 14 октября, легковой автомобиль сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на трассе между Георгиевском и Новопавловском.
Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних. Ход и результаты следственных действий находятся на контроле прокуратуры.