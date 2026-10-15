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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Кавказ

На Ставрополье начала проверку по факту ДТП с погибшим подростком

В Ставропольском крае прокуратура инициировала проверку по факту дорожного происшествия, в результате которого один подросток погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

По информации правоохранителей, накануне вечером, 14 октября, легковой автомобиль сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на трассе между Георгиевском и Новопавловском.
Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних. Ход и результаты следственных действий находятся на контроле прокуратуры.
Константин Соловьев