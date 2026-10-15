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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Кавказ

В КБР ремонт центра психиатрии и наркологии завершат в 2027 году

В Республиканском клиническом центре психиатрии и наркологии Кабардино-Балкарии продолжается капитальный ремонт. Работы в здании площадью более 2 тыс. кв. м, построенном в 1975 году, планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.
После реконструкции на объекте будет работать круглосуточный стационар на 80 коек. Сейчас подрядчики монтируют инженерные сети и выполняют внутреннюю отделку помещений. Параллельно строится новый корпус пищеблока.
На прилегающей территории также обустраивают прогулочный дворик. На этом участке уже выполнены планировка, устройство ленточного фундамента и возведение стен.
Ремонт центра финансируется из республиканского бюджета.
Константин Соловьев