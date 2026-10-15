В КБР ремонт центра психиатрии и наркологии завершат в 2027 году

В Республиканском клиническом центре психиатрии и наркологии Кабардино-Балкарии продолжается капитальный ремонт. Работы в здании площадью более 2 тыс. кв. м, построенном в 1975 году, планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.