Осетинский спиртзавод продает 551 единицу оборудования за 36 млн рублей

На продажу выставлен единый лот — 551 позиция промышленного и производственного оборудования, находящегося в залоге у ООО «Солидарность-Риелт». Шаг аукциона установлен в размере 5%, размер задатка — 20% от начальной стоимости. Прием заявок на участие в торгах открыт с 19 октября по 23 ноября 2026 года.