Осетинский спиртзавод продает 551 единицу оборудования за 36 млн рублей
Конкурсный управляющий самарского ООО «Первая спиртовая мануфактура» Татьяна Губарева объявила о проведении открытого аукциона по продаже производственного имущества предприятия. Начальная цена реализации составляет 36,25 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги состоятся 27 ноября 2026 года на электронной площадке «Альфалот».
На продажу выставлен единый лот — 551 позиция промышленного и производственного оборудования, находящегося в залоге у ООО «Солидарность-Риелт». Шаг аукциона установлен в размере 5%, размер задатка — 20% от начальной стоимости. Прием заявок на участие в торгах открыт с 19 октября по 23 ноября 2026 года.
Для участия претендентам необходимо перечислить задаток на расчетный счет в АО КБ «Солидарность». Победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи в течение пяти дней с момента получения предложения и оплатить имущество в течение 30 дней.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Первая спиртовая мануфактура» зарегистрировано в 2021 году во Владикавказе. Основной вид деятельности — производство пищевого спирта. Уставный капитал компании составляет 63 млн рублей. Учредитель — Азамат Дулаев. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
В случае признания аукциона несостоявшимся, повторные торги с дисконтом назначены на 15 января 2027 года. Начальная цена на повторных торгах будет снижена до 32,62 млн рублей.
В июне 2026 года Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал ООО «Первая спиртовая мануфактура» банкротом, а УФНС России по Новосибирской области потребовало взыскать солидарно с ООО «Зернопродукт» и Валерия Макиева убытки на сумму 38,7 млн рублей в пользу должника. Заседание по рассмотрению отчета управляющего назначено на 8 декабря 2026 года.