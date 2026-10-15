В Сочи и Сириусе температура в октябре поднялась до рекордных +30,9 градуса
В Сочи и федеральной территории «Сириус» в первой половине октября зафиксировали резкий рост температуры воздуха до +30,9 градуса. Максимальное значение зарегистрировали 9 октября. В последний раз сопоставимые температурные показатели в этот период наблюдались в 2003 году. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий инженер-исследователь научного центра в области экологии и изменения климата Научно-технологического университета «Сириус» Павел Силкин.
По его словам, температурный всплеск наблюдался с 1 по 13 октября. После достижения максимума 9 октября в последующие дни температура воздуха также оставалась высокой и составляла от +22 до +27,2 градуса.
«Такие броски температуры дважды наблюдались за 20 лет. Последний раз температура достигала максимальных дневных значений в 2003 году — 9 и 10 октября воздух прогревался до +32,1 и +32 градусов соответственно»,— рассказал Павел Силкин.
В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что температура воздуха в октябре на Кубани превышает климатическую норму. При этом подобный температурный фон, по данным специалистов, достаточно часто встречается в середине осени.
«Не сказать, что нынешняя температура воздуха для октября является аномально теплой. В последние дни отклонение среднесуточной температуры воздуха в среднем составляет около одного-трех градусов»,— сообщили в краевом мониторинговом центре.