В Сочи и Сириусе температура в октябре поднялась до рекордных +30,9 градуса

В Сочи и федеральной территории «Сириус» в первой половине октября зафиксировали резкий рост температуры воздуха до +30,9 градуса. Максимальное значение зарегистрировали 9 октября. В последний раз сопоставимые температурные показатели в этот период наблюдались в 2003 году. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий инженер-исследователь научного центра в области экологии и изменения климата Научно-технологического университета «Сириус» Павел Силкин.