В Ставрополе продают автодом Concorde Centurion, построенный на базе шасси

В салоне предусмотрены газовый обогреватель мощностью 5,5 кВт и дизельный на 5 кВт, в гостиной и душевой зоне уложены полы с подогревом. В корме расположены спальня с двуспальной кроватью и гараж, вмещающий автомобиль формата Fiat 500. Интерьер расширяется за счет боковых выдвижных модулей и высокой крыши — именно это решение позволяет совмещать в кузове гараж и жилую зону.