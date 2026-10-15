В Ставрополе продают автодом Concorde Centurion, построенный на базе шасси
На продажу в Ставрополе выставлен автодом Concorde Centurion, построенный не на базе фургона, а на шасси грузовика Mercedes-Benz Actros 2542. Цена лота — 130 млн руб., о чем свидетельствует объявление на популярном сайте.
Трехосное шасси оснащено пневмоподвеской. Под капотом — шестицилиндровый дизельный мотор объёмом 12,8 л и мощностью 480 л. с. в паре с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач.
В салоне предусмотрены газовый обогреватель мощностью 5,5 кВт и дизельный на 5 кВт, в гостиной и душевой зоне уложены полы с подогревом. В корме расположены спальня с двуспальной кроватью и гараж, вмещающий автомобиль формата Fiat 500. Интерьер расширяется за счет боковых выдвижных модулей и высокой крыши — именно это решение позволяет совмещать в кузове гараж и жилую зону.
Автодом новый. По данным объявления, машину заказал и привез в Россию крупный бизнесмен, владеющий группой промышленных предприятий в России и за рубежом.