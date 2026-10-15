Дамбу на реке Баксан в КБР капитально отремонтировали за 80 млн рублей
В Кабардино-Балкарии завершился капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на реке Баксан протяжённостью 830 м. Об этом сообщает минприроды республики.
За время эксплуатации дамба утратила защитные функции — сложилась угроза подмыва коренного берега с риском чрезвычайных ситуаций. Как отметил министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев, теперь «угроза подмыва берега и возникновения чрезвычайных ситуаций во время паводков в черте города устранена».
Росводресурсы направили на ремонтные работы более 80 млн руб. Средства позволили выполнить комплекс берегоукрепительных работ и вернуть сооружению проектные защитные характеристики: дамба вновь способна выдерживать паводковые нагрузки и защищать от подтоплений город Баксан, в черте которого протекает одноименная река.