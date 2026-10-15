Суд отказал «Роял Эдвайзерс Ритейл» в аренде 2,7 га под торговый комплекс в Сочи

Согласно материалам дела, участок в Центральном районе Сочи компания арендовала в январе 2021 года. В марте 2024-го она получила разрешение на строительство ТРК. Договор аренды действовал до июля 2025-го. После его окончания общество обратилось в мэрию с просьбой предоставить землю без торгов, сославшись на наличие объектов незавершенного строительства.