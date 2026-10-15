Суд отказал «Роял Эдвайзерс Ритейл» в аренде 2,7 га под торговый комплекс в Сочи
Арбитражный суд Краснодарского края отказал ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» в требовании обязать администрацию Сочи предоставить в аренду без торгов земельный участок площадью 2,7 га. Компания планирует построить на нем многофункциональный торгово-развлекательный комплекс (ТРК), следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Согласно материалам дела, участок в Центральном районе Сочи компания арендовала в январе 2021 года. В марте 2024-го она получила разрешение на строительство ТРК. Договор аренды действовал до июля 2025-го. После его окончания общество обратилось в мэрию с просьбой предоставить землю без торгов, сославшись на наличие объектов незавершенного строительства.
Администрация отказала, указав на отсутствие сведений о недвижимости на участке. Согласно акту осмотра, территория огорожена, на ней расположены подпорные стены, бетонная площадка с выпусками арматуры, строительные бытовки и трансформаторная подстанция. Строительные работы на момент осмотра не велись.
Суд отметил, что фундамент будущего комплекса на участке отсутствует, а подпорная стена не может считаться объектом незавершенного строительства.