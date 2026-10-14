Главные новости за 14 октября. Кавказ
Реконструкцию Александровской площади в Ставрополе стоимостью почти 1,7 млрд руб. планируют завершить к празднованию 250-летия города в 2027 году, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии 14 октября. Большую часть финансирования обеспечивает краевой бюджет, ход работ контролируют профильные ведомства.
Суд заключил под стражу председателя Собрания депутатов Каспийска Абдулвахида Джаватова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщило 14 октября следственное управление СКР по Дагестану. По версии следствия, в 2022 году Джаватов, бывший мэр Каспийска Борис Гонцов и руководитель муниципального учреждения организовали перечисление коммерческой компании более 6 млн руб. из бюджета по договорам на информационное освещение деятельности городских структур, услуги по которым, как считает следствие, оказали не в полном объеме.
Бывшему начальнику управления фармации и госзакупок Минздрава Дагестана предъявили обвинение в превышении должностных полномочий по делу о закупке лечебного питания на сумму более 143 млн руб., сообщила пресс-служба СКР. По версии следствия, в марте 2026 года чиновник заключил контракт с коммерческой организацией без надлежащего подтверждения потребности медучреждений в продукции, из-за чего пациентам с хроническими заболеваниями не хватило необходимых лекарств, а региону пришлось выделять дополнительные бюджетные средства. Также ему вменяют отмену ранее сформированных заявок на закупку жизненно важных препаратов.
С 1 марта 2027 года в Ставрополе запретят использование электросамокатов в 27 зонах, включая центральные площади, парки, скверы, Крепостную гору и пешеходную часть проспекта Октябрьской Революции, следует из постановления главы города Ивана Ульянченко. Границы запретных территорий обозначат знаками, ограничения объясняются необходимостью повысить безопасность пешеходов и устранить хаотичную парковку СИМ. За нарушения краевой закон предусматривает штрафы для граждан от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для организаций — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., при повторном нарушении для юрлиц сумма может достигать 50 тыс. руб.
В 2026 году число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось более чем в два раза по сравнению с сезоном 2025 года, сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. С начала года спасатели провели более 80 сложных операций, в том числе оказывали помощь группе, попавшей в бедствие на высоте 5,1 тыс. м.
Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области отказал бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову в иске к колонии «Черный дельфин» о снятии с профилактического учета как склонного к нападению на сотрудников администрации и правоохранительных органов. Арашуков оспаривал продление учета в марте 2026 года, утверждая, что его не ознакомили с материалами комиссии, однако представители колонии заявили о соблюдении процедуры, а решение суда пока не вступило в силу. Бывший сенатор отбывает пожизненный срок, в январе 2026 года ему также назначили десять лет лишения свободы и штраф 120 млн руб. по делу о взятке сотруднику ФСИН.