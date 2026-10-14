В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

При включении сирен — сигнала «Внимание всем» — жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности. Если вы дома, не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой. Если вы на улице, укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Не используйте для укрытия автомобиль и не прячьтесь под стенами многоквартирных домов.